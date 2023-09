Deutschland sucht den Bundestrainer

Der DFB sucht einen Bundestrainer – und vor allem die vielen TV-Experten suchen mit. Sie klären auf, wer den Job kann, ihn aber vielleicht gar nicht will, oder wer ihn will, aber ihn eigentlich gar nicht kann.

Da im Fernsehen ja ohnehin alles öffentlich gecastet wird, was man so suchen kann, lässt sich auf diese Weise doch bestimmt auch ein Fußball-Bundestrainer finden. In der Jury streiten sich Lothar Matthäus, Uli Hoeneß, Didi Hamann, Basti Schweinsteiger und – zuständig für lustige Sprüche – Peter Neururer. Einen geeigneten Bewerber findet die Truppe bis zum Finale nicht. Dann kommt die Lösung durch eine musikalische Einlage von Lukas Podolski: Es gibt nur einen: Rudi Völler.