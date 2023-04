Der rettende Drohnenflug

In dieser Woche bekam ich einen erstmal simpel scheinenden Auftrag – der allerdings einige Spezialaufgaben beinhalten sollte. Ein Drohnenbild vom neu gestalteten Spielplatz am Nordhorner Püntendamm war meine Mission.

Mit Handy und Drohne im Gepäck laufe ich also zu dem Ort, den ich abzulichten habe. Am Spielplatz angekommen entdecke ich eine junge Mutter. Auf dem Turm des neuen Spielplatzes ihr Sohn, etwa sechs Jahre alt, auf allen Vieren hockend. Was zunächst wie ein lustiges Spiel zwischen Mutter und Kind aussieht, entpuppt sich wenig später als ausweglose Situation für beide.

Ich gehe zu ihr hin, um sie vorzuwarnen, dass ich gleich eine Drohne starte und mit dieser ein Bild von dem Spielplatz machen möchte. Falls sie nicht auf der Aufnahme sein möchte, möge sie kurz einen Schritt zur Seite gehen. Erschrocken guckt sie mich an und sagt: „Ja, wir gehen gerne, aber können Sie meinen Jungen da runterholen? Er traut sich nicht mehr von dem Turm.“

Ich steige sofort auf die ersten beiden Stufen des Turms, nehme den Jungen auf die Schulter und sorge für sicheren Spielplatzboden unter seinen Füßen. Währenddessen bedankt sich die Mutter mehrfach und fügt an: „Er sitzt da schon über eine halbe Stunde.“

Kurz darauf lasse ich die Drohne steigen, der Junge ruft noch einmal „Danke“ und zieht sich die Schuhe an. Er hat wohl genug gespielt für heute.