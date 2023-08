Der Grislibär mag keine Majonäse

Es ist 25 Jahre her, als ein Kulturkampf vorläufig endete. Am 1. August 1998 trat die neue deutsche Rechtschreibung in Kraft. So wurde zum Beispiel das Eszett (ß) aus vielen Wörtern entfernt. Der Kuß hieß jetzt Kuss. Aus der Schiffahrt wurde Schifffahrt mit drei f. Zuvor hatte es heiße Diskussionen über Sinn oder Unsinn der Reformen gegeben. Prominente deutsche Schriftsteller wie Günter Grass befürchteten den Untergang der deutschen Sprache und gleich der gesamten deutschen Kultur. Nach viel Aufregung folgte die Gewöhnung an die neuen Regeln. Vieles setzte sich durch, einiges wurde wieder abgeschafft. Die Majonäse schreibt sich jetzt wieder Mayonnaise. Der Delfin hat sich ebenfalls nicht durchgesetzt. Alternativ ist weiterhin Delphin möglich. Auch der Grislibär ist glücklicherweise wieder verschwunden, es gilt die alte Schreibweise Grizzlybär. Jetzt sollen kleine Gendersternchen die deutsche Sprache reformieren. Es tut mir leid, aber da mach ich nicht mehr mit!