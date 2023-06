Der erste Titel geht nach Haftenkamp

Die alte Fußballsaison ist gerade erste beendet und doch ist der erste Titel der neuen Spielzeit schon vergeben – zumindest für uns. Und er geht nach... Haftenkamp. Herzlichen Glückwunsch! Was die Niedergrafschafter gewonnen haben? Sie haben als Erster die ausgefüllten Unterlagen für unsere Anfang August erscheinende Fußballbeilage „Anstoß“ zurückgeschickt. Gerade einmal 1 Stunde und 51 Minuten hat es nach dem Absenden der Dokumente aus der Sportredaktion gedauert, da rauschte die Mail mit dem ausgefüllten Formblatt auch schon wieder in unser elektronisches Postfach – rekordverdächtig! Obwohl: In der Vergangenheit ließ auch der VfL Weiße Elf Nordhorn nie lange auf sich warten. Der nämlich holte sich den Titel der schnellsten Antwort mit einer ähnlichen Frequenz wie der FC Bayern die Meisterschale. Wenn wir beim Vergleich mit der Bundesliga-Tabelle bleiben: Den Part von Borussia Dortmund, also die Vizemeisterschaft, übernahm in diesem Jahr der SV Veldhausen 07 – Platz zwei!