Es gibt Dinge im Haushalt, die sind einfach unentbehrlich. Die Mikrowelle bei Familien mit Kleinkindern und Teenagern, die zu nächtlicher Stunde gerne mal der Hunger überfällt, zählt unweigerlich dazu. Der Kaffeevollautomat ist ein „Must have“ nicht nur für die Morgenmuffel, für die alles unter einem Liter des bitter-braunen Getränkes nur als Mundspülung zählt.

Den Vogel allerdings schießt in diesem Zusammenhang jetzt Freundin Anja ab. Sie schwört in Konkurrenz und in Ergänzung zu ihrer zweibeinigen anderen (sehr realen) Hälfte auf ihren neuen „aufgeblasenen Mann“. Die Fragezeichen in den Augen ihrer weiblichen Gesprächspartnerin weiß sie sofort richtig zu deuten: „Nein, ich bin nicht zur Bigamistin geworden“, klärte sie schnell auf. „Der aufgeblasene Mann ist ein Bügelautomat für Oberhemden und Blusen. Nass das Teil drüber gestülpt, pustet er sich mit viel heißer Luft auf, bis der Stoff glatt und getrocknet ist – und fällt dann wieder in sich zusammen.“ Eine Erfindung also wie aus dem echten Leben gegriffen.