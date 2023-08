Den „Vokuhila“ im Genick

Die Schreckensnachricht kam beim Frühstück: Der „Vokuhila“ ist zurück! Nicht nur Musikinteressierte werden sich erinnern an den Haarschnitt, den die Punker-Szene in den 1970er-Jahren von Paul McCartney und David Bowie abkupferte. In den 1980ern stylten dann Stars wie Nena, David Hasselhoff oder Patrick Swayze ihre Haarpracht im „Vokuhila“-Look: vorne kurz und hinten lang. Doch mit dem Überschwappen der „Vokuhila“-Welle auf Fußballer wie Mike Werner, „Käthe“ Völler und Olli Kahn verlor das ausgefranste Nackenhaar bald seinen Kultstatus. Seitdem galt „Vokuhila“ eher als peinlich und prollig.

Bis jetzt. Seit Miley Cyrus sich im Video mit einem „Ugly-Cut“ im „Vokuhila“-Style präsentiert hat, ist Schluss mit prollig. Junge Frauen und Männer der Generation Z entdecken den „Vokuhila“ für sich neu – natürlich in zeitgerechter Übersetzung. In Berliner Trend-Salons (und nicht nur dort) ist in diesem Sommer der „Mullet-Cut“ extrem angesagt. „Der Look ist mutig und stark – es ist eine Art Renaissance des weiblichen Empowerments“, erklärt die Haarstylistin Laurie Heaps auf Instagram. Ob langes oder kurzes, glattes oder krauses Haar, ob „Wolf Cut“, „Shullet“ oder „Long Pixie“ – irgendeine „Mullet“-Spielart geht in diesen Zeiten immer. Hauptsache, die haarige „Nackentapete“ ist länger als das Stirn-Pony.

Mögen also die Haircut-Influencer gern weiter mutig voranfrisieren, während ihre Follower bereits streiten, ob der „Vokuhila“-Hype nicht schon wieder passé ist. Ich entsage dem Zeitgeist und bleibe beim Bewährten.