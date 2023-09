Datenschatz

Ich will gerade die auf dem Einkaufszettel sorgfältig notierten Wünsche studieren, da fällt mein Blick auf eine Palette mit Druckwerk, die hinter der Kasse des Supermarkts steht. Na sowas! Telefonbücher. Edition 2023/2024. Soll ich eins mitnehmen? Wofür? Doch irgendwie bin ich neugierig – und greife zu.

Was mir sofort auffällt: Das Telefonbuch ist dünn geworden. War das nicht damals eine richtig dicke Schwarte? So wie der Quelle-Katalog? Heute sind es noch zarte 345 Seiten. Und sie decken nicht nur die Grafschaft, sondern auch gleich das komplette Emsland ab. Es haben offensichtlich immer weniger Menschen Interesse daran, ihre Kontaktdaten öffentlich zugänglich zu machen.

Früher sprudelte es aus den gedruckten Verzeichnissen nur so Nummern und Adressen. Deshalb lag über viele Jahre auch im Handschuhfach meines Autos ein Telefonbuch. Aus rein beruflichen Gründen. Es hat mir stets aus der Klemme geholfen, wenn ich mal wieder nicht so genau wusste, wo ich seit zehn Minuten erwartet werde. Ruckzuck waren Ort, Name, Straße, Hausnummer und Telefonnummer nachgeschlagen. Und ich konnte nochmal fix anrufen – mit meinem Nokia-Handy.

Seitdem es Smartphones gibt und mich die Karten-App mit sonorer Stimme und traumhafter Sicherheit auch durch die entlegensten Winkel unseres Landkreises führt, liegt „Das Örtliche 2011/2012“ nicht mehr im Handschuhfach. Es steht nun zu Hause im Bücherregal – und verrät mir auf seinen 584 Grafschafter Seiten noch immer so manche Nummer oder Adresse, an die ich heute sonst gar nicht mehr gelangen würde.