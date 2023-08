Das Kiffen und die Bürokratie

Oft gefordert, nie erreicht: der Bürokratieabbau, ein Thema vieler politischer Diskussionen und Artikel in Zeitungen und Magazinen. Grundsätzlich sind sich die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft einig, dass ein Übermaß an Bürokratie schädlich für die fortschrittliche und dynamische Entwicklung eines Landes ist. Doch wenn es um die Umsetzung geht, tun sich Widersprüche auf.

Aktuelles Beispiel: die Legalisierung von Cannabis. Statt einfach zu bestimmen, dass das Besitzen von Cannabis und das Kiffen ab einem bestimmten Datum legal ist, haben sich Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und seine Ministerialbürokraten viele Gedanken gemacht und Ideen entwickelt, wie die Legalisierung bürokratisch zu lösen sei. Dem Konsumenten werden der Besitz von drei Pflanzen erlaubt, ebenso der Kauf von 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat.

Da stellt sich die Frage: Was passiert, wenn jemand vier Pflanzen und 27 Gramm besitzt und vielleicht den Bedarf nach mehr als 50 Gramm pro Monat hat? Eine weitere Bestimmung: Der THC-Gehalt darf zehn Prozent nicht übersteigen. Und wenn es 15 Prozent sind – was dann? Das Beste kommt aber noch: In Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs, die höchstens 500 Mitglieder haben dürfen, sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen. Der Rest der Regeln dreht sich um Altersgrenzen, Werbeverbote und vieles mehr. Konsequenz: Kiffer werden gesetzestreu und auch noch Vereinsmeier mit Vereinsordnung. Ein Witz!