Das Testspiel der HSG Nordhorn-Lingen in Dalum gegen Hamm wollten sich auch etliche Grafschafter Fans des Handball-Zweitligisten nicht entgehen lassen. Zum Beispiel gesellte sich Ex-Kapitän Alex Terwolbeck mit zwei Kumpeln unter die 500 Zuschauer beim Spiel gegen den ASV Hamm-Westfalen; Jonas Ruelmann ist als 2. Vorsitzender der HSG ebenfalls ein ausgewiesener Handball-Experte, während Jan Wolf als in der Region bekannter und beliebter Fußball-Schiedsrichter eher Fachmann für das Spiel mit dem etwas größeren Ball ist.

Als gegen Ende des Spiels der isländische HSG-Zugang Elmar Erlingsson von der ASV-Deckung etwas robuster angegangen wurde und zu Fall kam, war es aus dem Trio aber Wolf, der von der Tribüne seinen Schiedsrichter-Kollegen auf dem Handball-Feld zurief: „Das war Rot!“ Und als die es bei einer Zwei-Minute-Strafe beließen, setzte Wolf nach: „Das war glatt Rot!“

Da waren nach dem Spiel ein paar Frotzeleien von der Journaille schon angebracht: Handball sei nun mal kein Memmensport. Wolf ließ sich nicht irritieren. „In jedem anderen Spiel wäre das Rot gewesen“, insistierte Wolf, „nur weil das hier ein Testspiel ist, belassen die es bei zwei Minuten.“ Und weil er gerade so schön in Fahrt war, fügte er noch hinzu: „Das kannst Du ruhig so schreiben.“ Was hiermit dann auch erledigt wäre.