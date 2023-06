Bügeln beendet

Gepflogenheiten und Traditionen sollten nicht mit allen Mitteln um ihrer selbst willen erhalten werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sich abzeichnet, dass sie sich langsam aber sicher überlebt haben. Davon bin ich fest überzeugt. Ein Beispiel aus dem Alltag: Bügeln. Früher im Elternhaus und auch schon bei Großeltern türmte sich die frische Wäsche regelmäßig zu ganzen Gebirgszügen auf, um (Kleidungs-)Stück für Stück mit heißem Eisen geglättet zu werden.

Ich weiß nicht genau, wann der Beschluss dazu gefallen ist, aber es gab einen Punkt in der jüngeren Geschichte, an dem meine gesamte Generation geschlossen entschieden hat, ab sofort nicht mehr zu bügeln. Warum auch? Für die kurze Illusion eines faltenfreien Baumwoll-Shirts? Was für ein Quatsch! Selbst das gemeine Oberhemd braucht bei richtiger Handhabung kein Glätteisen mehr, um sich knitterfrei an den Wanst zu schmiegen.

Es gibt ihn noch, den gemeinschaftlichen Konsens. Ich für meinen Teil habe mich dieser Entwicklung gerne gebeugt. Die allmähliche Beseitigung des Bügelns zeigt, dass wir es doch noch schaffen, uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln.