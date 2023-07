Buchstaben-Fasten

Erfreut stelle ich fest, dass ich eine neue Computer-Tastatur bekommen habe. Meine Kollegen können diese Freude zunächst nicht so ganz nachvollziehen. Zwar hatten sie in den vergangenen Tagen mein zunehmend aggressives Tippen wahrgenommen, es aber wohl nicht in Zusammenhang mit der Tastatur gestellt. Dabei gab es ein ganz gravierendes Problem: Mein „P“ funktionierte nicht mehr. Die alte Tastatur hatte zwar schon immer an einigen Tasten geklemmt – aber dass ganze Buchstaben nicht mehr funktionierten, war neu.

Die Hoffnung auf ein neues Schreibgerät hatte ich aber schon aufgegeben, denn als ich mich deshalb an die IT wandte und das Problem schilderte, hatte ich das Gefühl, dass sie das für einen schlechten Scherz meinerseits hielten. War es aber leider nicht. Das kann jeder bestätigen, der erlebt hat, wie ich versucht habe, eine ganze Seite völlig ohne „P“ zu füllen. Klappte nicht so gut, sorgte aber für kurzzeitige Unterhaltung meiner Kollegen. „Naja, wenigstens war es nicht das ‚E‘, das braucht man häufiger“, scherzt einer von ihnen. Prima!