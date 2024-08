„Big Belly“ und ich – oder: Der Mülleimer, der alles veränderte

Dass mich ausgerechnet ein Mülleimer sentimental werden lässt, hätte ich nicht gedacht. Osnabrück entfernt die „Big Bellys“, die großen kastenförmigen Abfallbehälter mit interner Müllpresse und Solarbetrieb, aus der Innenstadt – und ich winke ein bisschen wehmütig zum Abschied. Was die Hi-Tech-Mülltonne ausgerechnet mit meinem Seelenheil zu tun hat? Nun, sie ist nicht ganz unbeteiligt daran, dass ich heute im GN-Newsroom sitze und diese Zeilen schreibe.

Noch bevor ich mein Volontariat bei der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) begann und später zu den GN wechselte, heuerte ich 2014 in der Osnabrücker Lokalredaktion als freier Journalist an. Der allererste Text, den ich dort verfasste, handelte von dem „Quadratkopf mit dem großen Bauch“, wie ich seiner Zeit schrieb. Der hatte die Stadt nach einer mehrmonatigen Testphase nicht überzeugt; das einzelne Probe-Exemplar war wieder still und heimlich aus dem Stadtbild verschwunden. Warum eigentlich, wollte ich damals wissen.

Interne Müllpresse, Solarbetrieb, GPS: Das ist der Hi-Tech-Mülleimer „Big Belly“. Durchgesetzt hat er sich - zumindest, wie hier zu sehen, in Osnabrücks Innenstadt - nicht. Foto: David Hausfeld

Ein Jahr später war „Big Belly“ in achtfacher Ausführung zu einem Stückpreis von rund 6000 Euro dann doch eingeführt worden. Richtig warm wurden die Osnabrücker mit dem teuren Supermülleimer aber offenkundig nie.

Gut zehn Jahre nach meinem Debüt als Osnabrücker Lokalreporter kündigt noz.de nun also die Abkehr der Stadt von „Big Belly“ an. Seitdem ist einiges an Wasser zunächst Hase und Hunte, aber auch Ems und schließlich Vechte hinuntergeflossen. Ausgerechnet die optische Mischung aus „Weltraumroboter und Toaster“ markiert dabei einen persönlichen Wendepunkt und einen wichtigen Schritt auf dem Weg in diesen spannenden und oft überraschenden Beruf.