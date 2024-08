Bestellchaos

Beim Einkaufen in deutschen Innenstädten bekomme ich selten das, was ich suche. Im besten Fall finde ich dafür Dinge, die ich nicht brauche, was im Ergebnis nicht besser ist. Da hilft mir am Ende auch die beste Beratung nichts. Also ordere auch ich ab und an Güter und Waren aller Art online. Dass das nicht immer so unkompliziert abläuft wie gedacht, hat mir ein internationales Online-Versandhaus in jüngster Zeit eindrucksvoll gezeigt.

Als ich neulich einen nicht ganz günstigen Artikel orderte, wurde mir ein ganz anderer geliefert. Den schickte ich zurück und warte seitdem gebannt auf die Rückerstattung. Ein anderer Artikel wurde derweil korrekt zugestellt, kam laut Händler aber angeblich nie bei mir an. Heißt: Ich habe ihn bekommen, aber gleichzeitig auch nicht. Ein bisschen wie mit „Schrödingers Katze“, nur dass es hier um die Box selbst und nicht um das Tier darin geht. Eine dritte Lieferung war eventuell unvollständig, weil der bestellte Artikel nicht wie gewünscht in doppelter Ausführung kam – sicher bin ich mir aber nicht, denn laut Rechnung hab ich ihn nur einmal geordert. Aber: Kurz nachdem der Bote wieder abrückte, erhielt ich eine Entschuldigungs-E-Mail, wonach – hallo Déjà-vu – sich der Versand des gerade erhaltenen Pakets leider verzögern werde. In der Mail aufgeführt: Der Artikel in doppelter Ausführung.

Geht das so weiter, zieht es mich doch wieder in die Innenstädte meines Vertrauens.