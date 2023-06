Besser nicht übertreiben

Kennen Sie die Externsteine? Waren Sie schon mal am Hermannsdenkmal oder haben gemeinsam mit Kaiser Wilhelm den Blick über die Porta Westfalica genossen? Ja, ich weiß: Wenn bald die Urlaubsrückkehrer die Biergärten bevölkern, werden sie eher vom Burj Khalifa in Dubai schwärmen, vom Palmenstrand in der Karibik oder von romantischen Sonnenuntergängen auf Kreta oder Mallorca. Aber der Hauch von Fernweh und Reiselust weht schon jetzt durch die Gartenlokale.

So wurde ich dieser Tage hellhörig, als vom Nachbartisch vertraut klingende Gesprächsfetzen herüberschwappten. „Wo komms du denn von wech?“ schallte es in markigem Kohlenpott-Slang. „Ich bin von Essen“, erfuhr ich. „Da komms drauf an, von wo in Essen du biss.“ Ach so. Wer in Essen-Bredeney aufwächst, will mit einem aus Kray wohl nicht verglichen werden. Der Blick zum Nachbartisch überrascht mich: Da stellt keine Tegtmeier-Kopie mit Schiebermütze seine Heimat vor, sondern ein junger Kerl – Student. Der will seinen Kommilitonen aus Süddeutschland erklären, dass Deutschland auch nördlich des „Weißwurst-Äquators“ Ausflugsziele zu bieten hat.

So prahlt er vor den Studi-Freunden mit dem Tetraeder auf der Halde Bottrop, mit den Ruhrstauseen und den Fachwerkhäusern in Hattingen. Doch dann verrät er sich, ordnet die kultisch-mystischen Externsteine dem Ruhrgebiet zu und rezitiert Weisheiten über das Hermanns-Monument bei Detmold, das er allenfalls beim Wandertag der Grundschule mal erlebt hat.

Ich merke: Der will nur Eindruck schinden und hat vom „Pott“ keine Ahnung. Und den Kaiser Wilhelm an der Porta, den sollte er sich auch besser nicht nur aus dem Intercity-Zug ansehen.