Besondere Tage für das Ja-Sagen

Die Uhr tickt: Für Paare, die sich am 9.9.99 das Ja-Wort gegeben haben, beginnt heute der Countdown – in genau einem Jahr ist Silberhochzeit! Da stellt sich unweigerlich die Frage: So langsam in die Planungen einsteigen, um in zwölf Monaten mit Freunden, Familie und Kollegen ein schönes Fest zu feiern? Oder doch lieber etwas Anderes machen? Zum Beispiel eine schöne Reise zu einem besonderen Ort, die man nie vergessen wird. Schwierig.

Zurück zum Ausgangspunkt: Das prägnante Datum vor genau 24 Jahren haben angeblich viele Heiratswillige auch deshalb als Startpunkt fürs Eheleben gewählt, weil man sich einen solchen Tag besser merken kann. Ein Hang zum Vergessen des Hochzeitstages wird ja vor allem uns Männern gerne nachgesagt. Dabei hat das Ganze einen ziemlich großen Haken, denn viele Experten behaupten, dass die Ehen von Schnapszahl-Ja-Sagern oft gar kein Bund fürs Leben sind, sondern deutlich öfter geschieden werden. Das scheint viele nicht zu interessieren, denn viele Standesbeamte mussten in der Vergangenheit an Tagen wie dem 8.8.88, 9.9.99, 12.12.12 oder 2.2.22 Überstunden machen.

Wer in Zukunft vor den Traualtar tritt oder sich zwecks Heirat auf den Weg zum Standesamt macht, der muss auf das nächste Schnapszahl-Datum noch etwas warten. Es dürfte der 3.3.33 sein – vielleicht kommt für einige als Gedächtnisstütze aber ja auch der 2.4.24 in Frage. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich auch am 3.9.99 ganz gut Ja sagen ließ.