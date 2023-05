Beim Loddar ist alles doll

Lothar Matthäus war ein wahnsinnig guter Fußballspieler – wahrscheinlich einer der besten, die wir in Deutschland je hatten. Der Franke führte die deutsche Nationalmannschaft 1990 als Kapitän zum WM-Titel und ist bis heute der einzige deutsche Spieler, der als Weltfußballer ausgezeichnet wurde. Außerdem ist Loddar mit 150 Länderspieleinsätzen noch immer deutscher Rekordnationalspieler. In einem Bereich ist Herr Matthäus aber noch besser – nein, ich meine nicht die Anzahl seiner Eheschließungen, obwohl er auch da große Klasse war.

Rekordverdächtig ist der ehemalige Mittelfeldspieler in seiner Funktion als TV-Experte und Co-Kommentator. Lothar Matthäus kann in seinen Ausführungen so oft wie wohl niemand anders „doll“ sagen. Wenn ein Kollege sagt: „stark gespielt“, sagt der Loddar „doll gespielt“. Bei einem schönen Kopfball hat der Ex-Kicker natürlich einen „dollen Kopfball“ gesehen. Ich kann da nur sagen: Der Lothar war ein doller Fußballer, als TV-Experte gibt’s – meiner Meinung nach – sicher bessere.