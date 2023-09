Bayern wählt

Urlaub im Freistaat Bayern, wo überall Werbeplakate für die Landtagswahl am 8. Oktober hängen. Als Nicht-Wahlberechtigter lese ich die plakativen Aussagen mit Distanz, Humor, aber auch mit blankem Entsetzen. Ein paar Beispiele für jede dieser Emotionen gefällig? „Papa, wähl für mich!“ legen die Grünen einem kleinen Jungen in den Mund. „Anpacken für Bayern“, verspricht Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und die Bayernpartei will „Los von Berlin“. Na, wenn das keine Argumente sind!

Die SPD lässt Spitzenkandidat Florian von Brunn die rechte Faust heben und ballen: „Damit Bayern wieder Spitze wird“. CSU-Ministerpräsident Markus Söder lächelt und verspricht: „Damit Bayern stark und stabil bleibt“. Und 35 Jahre nach seinem Tod ist Franz-Josef-Strauß auf einem CSU-Plakat zu sehen und wird so zitiert: „Wir wollen mit rechtsradikalen Narren und Extremisten nichts zu tun haben.“

Die FDP grüßt mit „Servus Zukunft“ und verspricht mehr Kompetenz im Parlament. Und ganz in der Nähe eines Mahnmals für die Gefallenen der beiden Weltkriege hat die AfD plakatiert: „Wir vergessen nicht!“ Wenige Meter weiter hängt ein anderes Motiv der Partei mit dem Schriftzug „Burkas? Wir stehen auf Bikinis.“ Zu sehen sind die mit knappen Höschen unwesentlich bedeckten Hinterteile zweier junger Frauen. Nun bin ich gespannt, für wen die Bayern sich bei diesen Argumenten entscheiden.