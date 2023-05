Aus anderem Blickwinkel

Menschen aus anderen Ländern zu treffen, erweitert den eigenen Horizont. Kürzlich lernte ich Benno kennen, der seit 1983 in Deutschland lebt. Polen ist für ihn aber sein Heimatland. Nach einem kurzen Beschnuppern kamen die wichtigen Themen auf den Tisch: Politik und Fußball.

Mit der jetzigen Regierung Polens ist er unzufrieden. Diese sei bemüht, das Ansehen von Lech Walesa zu beschädigen, der so viel für die Freiheit Polens getan habe. Benno selbst habe damals in Polen gestreikt, was sehr mutig war. Auch wenn Staatschef Jaruzelski im öffentlichen Ansehen schlecht wegkommt, hätte er in den Wendejahren eine positive Rolle gespielt und für den friedlichen Wandel gesorgt, meint mein neuer Bekannter.

Das Fischsterben im vergangenen Jahr in der Elbe hätte in Polen kaum jemanden aufgeregt. Nur in Deutschland würde so viel über Umweltschutz geredet, das sei in den anderen Ländern fast kein Thema.

Dann wollte er über Fußball sprechen. Die WM 1974 liegt ihm noch im Magen. Das Regenspiel von Frankfurt, das Deutschland gegen Polen 1:0 gewann, hätte nie angepfiffen werden dürfen. Seine Mannschaft sei wegen der widrigen Platzverhältnisse ihrer größten Stärke, der Schnelligkeit, beraubt worden. Nur dieses eine völlig irreguläre Spiel habe sein Team verloren. Und hätte Robert Lewandowski schon in dieser Mannschaft mitspielen können, wäre Polen sowieso Weltmeister geworden.

Man muss nicht in jedem Punkt mit einer neuen Bekanntschaft übereinstimmen. Aber spannend war der Austausch allemal.