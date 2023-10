Der Tag war lang, der Termin hatte sich überraschend bis in den späten Abend gezogen. Umso mehr freue ich mich nun darauf, nach Hause zu kommen. Wie auf Autopilot fahre ich den Weg, den ich beinahe täglich fahre. Ohne darüber nachzudenken. Währenddessen denke ich noch über den Termin nach, von dem ich komme. Überlege schon mal, wie ich den Text – den ich erst morgen schreiben werde – aufziehen könnte. Und dann bin ich auch schon angekommen. Ich greife meine Sachen vom Beifahrersitz, den Schlüssel habe ich schon abgezogen. Meine Hand liegt auf dem Türgriff, als mir auffällt: Irgendetwas stimmt hier nicht. Das ist gar nicht mein Zuhause, vor dem ich hier stehe. Es ist das Verlagsgebäude, zu dem ich gefahren bin. Schnell stecke ich den Schlüssel wieder in die Zündung und trete – erneut – den Heimweg an.

