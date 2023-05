Artensterben im Supermarkt-Regal

Heute ist der internationale Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt. Bedrohte Arten gibt es nicht nur in der Tier- und Pflanzenwelt. Nein, es gibt sie auch in der Lebensmittelindustrie. Einige Arten hat es schon vor langer Zeit dahingerafft - aus „Raider“ wurde „Twix“, die Älteren werden sich erinnern. Wobei sich bei dem beliebten Schokoriegel nur der Name geändert hat. Gleiches gilt für die „Capri-Sonne“, die seit einigen Jahren international angeglichen „Capri-Sun“ heißt.

Gänzlich von der Bildfläche verschwunden ist hingegen zum Beispiel der „Punica“ Fruchtsaft mit der berühmten Superschluck Flasche für die besonders durstigen Menschen.

Ausgestorben ist seit Kurzem ein weiterer Klassiker: Die Kaugummis von „Wrigley’s“, die an jeder Supermarktkasse oder in Tankstellen und Kiosken zu finden waren, sind vom Mars-Konzern vom Markt genommen worden. Künftig soll es nur noch Dragee-Kaugummis geben, nicht jedoch die Streifen.

Ich will ehrlich sein, ich mag solche Veränderungen nicht und blicke durchaus mit Sorge in die Zukunft. Das Artensterben wird nicht vorbei sein. Aber wehe euch, ihr fasst das Überraschungs-Ei an, meine lieben Freunde von Ferrero.