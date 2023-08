Anstehen ohne Anstand

Der Urlaub an der Ostsee in diesem Sommer hat mir eine These wieder einmal bestätigt: Uns Deutschen wird zwar nachgesagt, Ordnung und Disziplin zu lieben – wenn es aber darum geht, uns irgendwo in einer längeren Warteschlange anzustellen, sind wir reine Anarchisten.

Bustransfer zu einem Aussichtspunkt auf der Insel Rügen: Sobald sich die Bustür auch nur den ersten Spalt weit geöffnet hat, drängen aus drei verschiedenen Richtungen die Leute ins Innere – offenbar getrieben von der nackten Angst, nicht mehr den besten Platz besetzen zu können. Familien werden auseinandergerissen, Kinder weinen. Da herrscht auf jedem Schulparkplatz am letzten Tag vor den Ferien mehr Selbstdisziplin.

Alles nur Anstellerei? Finde ich nicht. Ich bin ganz klar für mehr Anstand beim Anstellen. Egal wo.