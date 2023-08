„Andreus“? Sagt mir nix

Die „Andreus Golf Lodge“ in Südtirol: Ich denke noch, was für ein protziges Nobelhotel, als ich im Urlaub mit dem Mountainbike daran vorbei radele. Mehr klingelt bei mir nicht – und das sagt wohl einiges darüber aus, wie tief mein Interesse am professionellen Fußballgeschäft mittlerweile gesunken ist.

In dieser Luxusherberge, so höre ich später, residierten vor neun Jahren die deutschen Fußball-Nationalspieler, ehe sie einige Wochen später in Brasilien den Weltmeister-Titel 2014 feierten. Die medial viel beachtete WM-Vorbereitung lief nicht optimal: Ein schwerer Autounfall bei einer Sponsorenaktion überschattete die zehn Tage im Passeiertal.

Immerhin: Ganz schwach konnte ich mich dann doch an die damaligen Schlagzeilen erinnern. Ganz anders zum Beispiel der legendäre „Schlucksee“ vor der WM 1982. Ich war zwar nicht einmal zehn Jahre alt damals, später habe ich in Büchern die wildesten Geschichten vom Trainingslager im Schwarzwald höchst interessiert nachgelesen.

Oder Mottram Hall. Allein wie der damalige ARD-Reporter Waldemar Hartmann den Namen dieses Quartiers, in dem das deutsche Team bei der EM 1996 in England untergebracht war, ausgesprochen hat, ist unvergessen.

Der Schluchsee und Mottram Hall werden für mich ewig mit Fußball in Verbindung stehen, aber „Andreus“? Ist doch eher was für Golfer.