Andere Länder, andere Sitten. Das wird jedem sofort bewusst, der über den Tellerrand hinaus schaut und die heimischen Grenzen hinter sich lässt. Vorzugsweise jetzt, in der Urlaubszeit, erweitert sich dabei nicht nur der kulturelle, sondern auch der sprachliche Hintergrund.

Die Fahrt nach Südbayern brachte in diesem Zusammenhang weitere, aufschlussreiche Erkenntnisse. Und das beileibe nicht nur bei der lukullischen Auswahl, etwa bei den Pfandl’n. Das lässt sich schließlich mit einiger Kombinationsgabe noch in den norddeutschen Sprachgebrauch übersetzen. Als verstörender dagegen erwies sich die Bezeichnung für einen Seniorentreff: „Zwinger“ stand dort an der Eingangstür zu lesen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Aber wenn’s um den Nachwuchs geht, dann kommen noch strengere Sitten zum Vorschein: Die Kinder werden hier nicht betreut, beispielsweise im Hort oder Kindergarten, sie werden wie Spielzeug „aufgeräumt“. Der Kommentar der volljährigen Tochter: „Seine Eltern kann man sich nicht aussuchen. Den Ort, an dem man wohnen und leben will, schon. Ein Hoch auf das Chaos!“