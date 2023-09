Alleinunterhalter

Für Reporter gibt es ein paar Eigenschaften, die man zwar nicht zwingend mitbringen muss, die aber durchaus helfen im Job können. Grundsätzliche Neugierde ist eine davon. Eine andere: Offenheit gegenüber Personen, auch wenn man sich „im wahren Leben“ wohl nie begegnet wäre. Was in persönlichen Gesprächen einigen Menschen schon schwerfällt – darüber sprechen, was einen bewegt – scheint anderen ganz leicht zu fallen.

Man kommt ja rum: So geschah es mir kürzlich bei einer Verkäuferin an der Käsetheke in einem Obergrafschafter Supermarkt, die in einer ohrenbetäubenden Lautstärke jedem Kunden ungefragt entgegenrief, dass sie nur noch wenige Stunden bis zum Urlaub zu arbeiten habe und dass der Flug nach Mallorca ja nur 25 Euro gekostet habe. Oder die beiden Nachbarn in einer Nordhorner Siedlung, die sich über den Zaun hinweg – jedes Recht auf Privatheit Nicht-Anwesender ignorierend – über die schweren Krankheiten ihrer Bekannten unterhielten: „Was der Thorsten aus der Tannenstraße schon wieder hat!“ Siechtum in Stadtflur, welch liebliches Thema im Vorbeigehen.

Bevor hier Verdacht aufkommt: Beide Beispiele sind ausgedacht, aber an anderen Orten in der Grafschaft so oder so ähnlich passiert. Und in beiden Fällen hatte das unfreiwillige Publikum sichtbar keinerlei Interesse an derartigen Informationen oder dieser Art der Alleinunterhaltung. Das schließt den Autor dieser Zeilen ein, einen Verfechter der dezenten Sprechweise über unverfängliche Themen im öffentlichen Raum. Danke für die Rücksichtnahme.