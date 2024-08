Abendstimmung zur Sommerzeit

Es ist warm, die Grillen zirpen im hohen Gras und die Luft riecht nach Sommer. Den Tag lasse ich mit einem Spaziergang an den sogenannten „Sieben Seen“ ausklingen. Das Gebiet Bergvennen in den Niederlanden ist bekannt für seine Gänse, die dort leben.

Gegen 10 Uhr an diesem Abend kommen sie in Scharen an den See geflogen. Und auf einmal sind die Grillen nicht mehr zu hören, sondern nur noch das laute Schnattern der vielen Tiere, die sich an ihrem Schlafplatz einfinden. Denn es gibt nicht nur viel Wasser an den „Sieben Seen“, an denen sie sich ausruhen können. Um die Gewässer gibt es auch viele landwirtschaftliche Flächen, die Nahrung bieten. Gut für uns, denn so können wir uns dieses Naturschauspiel öfter anschauen.