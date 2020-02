Empfehlung - Zwischenbilanz: Stürmische Stunden mit „Sabine“

Nordhorn Sturmtief „Sabine“ hat in der Grafschaft Bentheim zwar kräftig geweht und am Sonntag bis zum späten Abend viele Einsätze für Feuerwehr und Technisches Hilfswerk ausgelöst, jedoch offenbar keine größeren Schäden angerichtet. Verletzt wurde niemand. So lautete zumindest ein erstes vorsichtiges Fazit der Einsatzkräfte. Doch in der Nacht wurden weitere, zum Teil kräftige Böen erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zwischenbilanz-stuermische-stunden-mit-sabine-343403.html