Empfehlung - Zwischen allen Fronten: Die Grafschaft im 30-jährigen Krieg

Nordhorn. Als Pastor Gerhard Perizonius am 2. März 1651 seine Predigt begann, da weckte er bei den Mitgliedern seiner Gemeinde bittere Erinnerungen. Keiner seiner Zuhörer in der Uelsener Kirche hatte die grausamen Jahre des Krieges vergessen, aber viele werden die Bilder der Gewalt, der Schmerzen und der Angst, die sich vor ihren Augen abgespielt hatten, verdrängt haben. Kaum jemand auf den Kirchenbänken hatte nicht Angehörige verloren durch Hunger, Seuchen und mordende Soldaten. Vor 30 Jahren hatte der Große Krieg für die Menschen in der Grafschaft Bentheim begonnen, seit drei Jahren herrschte endlich wieder Frieden. Pastor Perizonius gab seiner Predigt, die später auch gedruckt erschien, den Titel: „Dankpredigt über die Erlösung aus dem 27-jährigen Gefängnis, in dem unser liebes Vaterland die Grafschaft Bentheim in’s gemein und das Gericht Uelsen insonderheit elendiglich gepresst worden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zwischen-allen-fronten-die-grafschaft-im-30-jaehrigen-krieg-234756.html