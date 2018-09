Empfehlung - Zwei Nordhorner paddeln 2000 Kilometer quer durch Europa

Nordhorn Mehr als zwei Monate waren sie auf dem Wasser. Exakt 2080 Stromkilometer haben sie in ihren schlanken Kajaks abgepaddelt, haben Nacht für Nacht am Fluss im Zelt kampiert und auf dem Wasser Sonne, Wind und Regen abgewettert. Jetzt sind Ole Alsmeier und seine Partnerin Gesa Zager Teil der weltweiten „TID-Gemeinde“. Die beiden Nordhorner, die heute in Bochum ihre Berufsausbildung machen, sind nicht die ersten, aber die jüngsten Grafschafter, die diese längste Kanuwanderfahrt der Welt gefahren sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zwei-nordhorner-paddeln-2000-kilometer-quer-durch-europa-250438.html