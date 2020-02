Empfehlung - Zwei Lehrer der Berufsbildenden Schulen jetzt im Ruhestand

Nordhorn Oberstudiendirektor Heinrich Marheineke beschrieb im Rahmen einer kleinen Feierstunde den beruflichen Lebensweg der beiden Nordhorner Lehrkräfte. Die Einstellung von Lehrerin Anne Glüpker an den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales erfolgte am 1. Februar 2004 als Lehrkraft im Angestelltenverhältnis für Fachpraxis im Berufsfeld Hauswirtschaft. Die Schule war ihr sehr vertraut, da sie auch ihre Ausbildung dort absolviert hatte. Zuvor war sie beruflich als Kursleiterin an der Volkshochschule (VHS) Grafschaft Bentheim, als Lehrkraft an der Realschule Bad Bentheim und als Honorarkraft beim Bildungswerk der DAG tätig und erwarb dadurch vielfältige Kenntnisse im Umgang mit Menschen. An den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales durchlief Anne Glüpker dann von August 2004 bis Mai 2006 mit erfolgreichem Abschluss die Qualifizierungsphase für Fachpraxislehrkräfte. Unterrichtlich war sie dann in der Fachpraxis Hauswirtschaft vom Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) bis zum Beruflichen Gymnasium mit den Fächern Versorgung und Pflege, Versorgung Hauspflege, Betreuung, Textil und im Beruflichen Gymnasium im Fach Praxis der Ernährungslehre eingesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zwei-lehrer-der-berufsbildenden-schulen-jetzt-im-ruhestand--342913.html