Zwei Jahre Corona: Wie erleben Sie die Situation heute?

Umfrage Wie erleben Sie die Corona-Situation heute? Ich bin entspannt und habe gelernt, damit zu leben. Ich finde es bedrohlich und kann mich nicht daran gewöhnen.

Am Freitag ist es genau zwei Jahre her, dass in der Grafschaft der erste Corona-Fall bekannt wurde. Seitdem ist viel passiert. Die Stoffmasken sind durch FFP2-Masken ersetzt worden, Teststationen wurden installiert, wieder eingestellt und dann doch wieder geöffnet und mittlerweile sind wir bei der Omikron-Variante angelangt. Wie erleben Sie die Situation heute?

Das Abstimmungsergebnis zu dieser Frage der Woche erscheint in den GN am kommenden Sonnabend.