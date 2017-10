Empfehlung - Zwangspause in Bad Bentheim: Von Gleis 2 aufs Feldbett

Bad Bentheim. An Bad Bentheim werden sich die drei Neuseeländer noch lange Erinnern. Lisa und Milan Hilton und Daniel James stehen am Donnerstagabend mit fast 200 weiteren Menschen im Forum des Burg-Gymnasiums. Um sie herum wirbeln Feuerwehrleute, Helfer des DRK tragen Feldbetten herein, notieren Namen auf Registrierungskarten. Langsam schiebt sich die lange Schlange vom Eingangsbereich hinein. „Die Leute hier sind so herzlich, alle helfen. Eine tolle Stadt mit ganz tollen Menschen“, sagt Lisa Hilton. „Das werde ich nie vergessen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zwangspause-in-bad-bentheim-von-gleis-2-aufs-feldbett-210054.html