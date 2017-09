Zurückgeblättert: Was früher alles „bei Strafe verboten“ war

Im Kreis- und Kommunalarchiv in Nordhorn füllen sich inzwischen die Regale. Tausende Akten lagern dort, und zwischen den Aktendeckeln verbergen sich spannende Geschichten. In loser Folge stellen die GN besondere Fundstücke in Videos vor.