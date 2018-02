Empfehlung - Zurückgeblättert: Als Briten Brieftauben töten ließen

Nordhorn. Stöbert man im Kreis- und Kommunalarchiv in Nordhorn in Akten aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, dann machen schon die Titel auf den Aktendeckeln deutlich, was die Grafschafter in den Jahren 1945 bis 1948 bewegt hat. Es ging zum Beispiel um die Währungsreform, die Rationierung von Gas und Elektrizität, die Ernährungslage oder auch um die Postzensur – und in diesem Zusammenhang in einer Akte auch um die „Tötung von Brieftauben“. So lautete die Überschrift einer amtlichen Bekanntmachung der Militärregierung in Deutschland kurz nach Kriegsende 1945.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zurueckgeblaettert-als-briten-brieftauben-toeten-liessen-226956.html