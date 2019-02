Zukunftstag für Mädchen beim „Speed Dating – MINT for Girls“

Die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen Grafschaft Bentheim (GBS) in Nordhorn bieten am Donnerstag, 28. März, von 8 bis 15.30 Uhr einen Zukunftstag für Mädchen unter dem Motto „Speed Dating – MINT for Girls“ an.