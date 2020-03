Empfehlung - Zukunftstag 2020: Für einen Tag Landwirt sein

Neuenhaus Eine Ausbildung in der Landwirtschaft bietet sich für junge Menschen an, die sich sowohl für Natur als auch für moderne Technik begeistern. Die Landwirtschaft bietet jede Menge abwechslungsreiche und moderne Arbeitsplätze. Beim „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ können Schülerinnen und Schüler aktiv mitarbeiten. So gewinnen sie einen Einblick in den „Arbeitsplatz Bauernhof“, denn „Mitmachen und Miterleben“ sind Programm. Die Heranwachsenden helfen auf den landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel beim Tränken der Kälber oder beim Versorgen der Ferkel. Oder sie fahren auf einem Traktor mit und helfen bei Reparaturarbeiten in der Werkstatt. All dies gehört zu dem breiten beruflichen Tätigkeitsfeld von Landwirten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zukunftstag-2020-fuer-einen-tag-landwirt-sein-346405.html