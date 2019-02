Empfehlung - Zugtaufe: Gänsehautmomente in der Eisenbahnwerkstatt

Nordhorn Die Spannung steigt: In einer Atmosphäre hochgestemmter Erwartung blickt die Festgesellschaft auf die riesige Stoffwand in der Eisenbahnwerkstatt, wo ein projizierter Countdown herunter zählt. Mit einem Mal fällt der Vorhang hinab und der stolze Lint 41 rollt majestätisch in den Saal, umhüllt von Nebel und Scheinwerferlicht, während die Menge kräftigen Applaus spendet. Mit der pompösen Feier hat die Bentheimer Eisenbahn (BE) klar den Eindruck vermittelt: Hier und jetzt bricht eine neue Ära der Mobilität in der Grafschaft an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zugtaufe-gaensehautmomente-in-der-eisenbahnwerkstatt--277368.html