Züchter bereiten sich auf Lingener Kleintiertage vor

Am Sonnabend, 18. November, und Sonntag, 19. November, findet die 78. Kreisverbandsschau der Rassegeflügelzüchter Emsland-Grafschaft Bentheim in Verbindung mit den 24. Lingener Kleintiertagen in den Emslandhallen in Lingen statt.