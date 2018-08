Zahlreiche Grafschafter Bauten am Denkmaltag geöffnet

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“. Am Sonntag, 9. September, öffnen in der Grafschaft Bentheim zahlreiche Träger von denkmalgeschützten Bauten ihre Türen für Besucher.