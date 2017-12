Zahlreiche Glätte-Unfälle in der Grafschaft und im Emsland

gn Lingen/Nordhorn. Die Dienststellen in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen zahlreiche Glätteunfälle verzeichnet. Meist blieb es bei Blechschäden. In Haren kam jedoch ein Mann mit seinem BMW aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde lebensgefährlich verletzt. Die Autobahnpolizei Lingen verzeichnete allein am späten Freitagabend innerhalb kürzester Zeit vier Verkehrsunfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich. Ursache war dabei jeweils eine unangepasste Geschwindigkeit bei widrigen Straßenverhältnissen. Die Autobahnen 30 und 31 waren zu diesem Zeitpunkt stellenweise spiegelglatt. Bei zwei der vier Verkehrsunfälle kam hinzu, dass Unfallbeteiligte noch mit Sommerreifen unterwegs waren, teilt die Polizei mit. Allein bei den vier Autobahnunfällen entstanden Sachschäden in Höhe von 31.000 Euro. Die A 31 musste im Bereich Samern wegen Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Im Bereich Haren wurde der Überholfahrstreifen ebenfalls aufgrund von Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.

Auf der B 402 in Meppen ist es am Freitagabend außerdem zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Ein 69-jähriger Mann aus Syke war gegen 18.30 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Haselünne unterwegs. Zwischen den Abfahrten Haselünner Straße und Römerstraße kam der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B 402 teils voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Bereits am Freitagvormittag ist es auf der Denekamper Straße in Nordhorn, unabhängig vom Wetter, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 87-jähriger Nordhorner war gegen 11.10 Uhr mit seinem Honda von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Denekamper Straße unterwegs. An der dortigen Ampelanlage übersah er eine Radfahrerin, die Vorfahrt hatte und vom rewe-Markt kommend die Fahrbahn überquerte. Die 40-jährige Nordhornerin stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.