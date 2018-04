Empfehlung - Zahl der Straftaten geht in der Grafschaft zurück

Nordhorn. Obwohl es um die „gefühlte Sicherheit“ nicht so gut bestellt scheint: Die Realität, von der Polizei akribisch festgehalten in der Statistik, zeigt ein anderes Bild: Seit dem Jahr 2000 ist die Anzahl der Straftaten in der Grafschaft Bentheim kontinuierlich zurückgegangen. Waren es 2001 noch rund 11.000 Fälle, die in der Kriminalstatistik verzeichnet waren, so sank die Zahl in Wellenbewegungen auf derzeit 8117. Etwa sechs von zehn Straftaten wurde geklärt: je schlimmer die Delikte, desto höher der polizeiliche Aufwand und desto höher auch die Aufklärungsquote. Mit 61,09 Prozent liegt die Polizei in der Grafschaft, die Teil der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim ist, im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück im Mittelfeld. Das berichteten der Leiter des Polizeikommissariats Grafschaft Bentheim, Jürgen Hölman sowie der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes Thomas Reinecke am Donnerstagmorgen. Sie erläuterten auch den gravierenden Wandel, den die kriminelle Szene in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchlaufen hat. „Die Täter rüsten auf, wir rüsten nach; das ist wie eine Spirale“, so Hölman. Die technischen Möglichkeiten hätten sich „gewaltig verändert“, das Internet wird für kriminelle Machenschaften missbraucht und die Täter sind hoch mobil. So gingen die meisten Wohnungseinbrücke auf das Konto „reisender, professioneller Täterbanden“. Wenn die Geschädigten nach Hause kommen, sind die Täter längst über alle Berge. – „Die Spurenlage ist meist dünn“, ergänzt Reinecke. Neben der Spurensicherung und der Ermittlungsarbeit nehme die Polizei auch die Opferberatung ernst. „Wir selbst sind zwar keine ausgebildeten Berater“, sagt Hölman: „Aber wir können die richtigen Ansprechpartner vermitteln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/zahl-der-straftaten-geht-in-der-grafschaft-zurueck-233118.html