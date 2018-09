Zahl der Schwerbehinderten in der Grafschaft stark gestiegen

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der schwerbehinderten Menschen in der Grafschaft Bentheim um fast 20 Prozent gestiegen, in den letzten zwei Jahren um 5,2 Prozent. Der demografische Wandel lässt die Zahl in den nächsten Jahren weiter wachsen.