Empfehlung - Wollte Nordhorner in Atomfabrik Waffen bauen?

Nordhorn/Gronau Gegen einen Mitarbeiter der Firma Urenco in Gronau wird nach GN-Informationen wegen illegalen Waffen- und Sprengstoffbesitzes ermittelt. Wie Dr. Alexander Retemeyer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Freitag auf GN-Anfrage mitteilte, waren bei routinemäßigen Kontrollen in der Firma Teile unbrauchbarer Waffen in seinem Spind entdeckt worden. Daraufhin wurden Polizei und Staatsanwaltschaft Münster eingeschaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wollte-nordhorner-in-atomfabrik-waffen-bauen-246834.html