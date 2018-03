Empfehlung - Wohneigentum bleibt in der Grafschaft begehrt

rm Nordhorn. Das niedrige Zinsniveau heizt den Grundstücks- und Immobilienmarkt auch in der Grafschaft weiter an. Das ist aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses beim Katasteramt deutlich abzulesen. Einmal im Jahr trägt das Expertengremium aktuelle Daten über Umsätze, Preisniveau und Preisentwicklung im Grundstücksverkehr in der Region zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wohneigentum-bleibt-in-der-grafschaft-begehrt-230564.html