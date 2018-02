Empfehlung - Wölfin läuft unbemerkt durch die Grafschaft

Meppen/Lingen. Der Wolfsbestand in Niedersachsen steigt seit vielen Jahren an. Dem Tier kommt dabei seine ausgesprochen gute Marschfähigkeit zugute: Der Wolf kann bis zu 70 Kilometer pro Nacht zurücklegen – auch daraus erklärt sich die rasante Ausbreitungsgeschwindigkeit des Rückkehrers in die heimische Natur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/woelfin-laeuft-unbemerkt-durch-die-grafschaft-226731.html