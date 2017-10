„Wochen der Ausbildung“ werden wieder vorbereitet

gn Nordhorn. Alle interessierten Schülerinnen, Schüler und Jugendliche sind eingeladen, sich an der zweiwöchigen landkreisweiten Berufsorientierungsaktion zu beteiligen.

In der Zeit vom 13. bis zum 24. November erhalten junge Menschen in der Berufsorientierungsphase die Möglichkeit, sich für einige Stunden ein Bild von den Betrieben und den im Wirtschaftsstandort Grafschaft Bentheim angebotenen Ausbildungsberufen zu machen.

„Ziel der ‚Wochen der Ausbildung‘ ist es, Schülerinnen und Schüler frühzeitig an die Berufswelt heranzuführen und ihnen gleichzeitig zu zeigen, wie vielfältig die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Grafschaft Bentheim sind“, so Jan Kramer, der beim Landkreis Grafschaft Bentheim die „Wochen der Ausbildung“ koordiniert. Außerdem können die Schüler erste wichtige Kontakte für ihre anstehende Berufswahl knüpfen. In diesem Jahr nehmen insgesamt 137 Unternehmen an den „Wochen der Ausbildung“ teil; das sind noch einmal deutlich mehr Unternehmen als in den Vorjahren. Dies offenbart, welch hohen Stellenwert die betriebliche Ausbildung in den Grafschafter Betrieben genießt.

Für die Unternehmen bieten die „Wochen der Ausbildung“ ohne großen Aufwand die Möglichkeit, bei jungen Menschen für die angebotenen Ausbildungsberufe zu werben und sich so in Zeiten des zunehmenden Fachkräftebedarfs Vorteile im Wettbewerb um die zukünftigen Auszubildenden und Fachkräfte zu sichern.

Alle Ausbildungsberufe, die teilnehmenden Unternehmen sowie die angebotenen Termine können im neuen „Grafschafter Portal für Ausbildungsstellen: Deine Zukunft @ Grafschaft Bentheim“ recherchiert werden. Seit dem 20. September können nun auch die angebotenen Besuchstermine auf www.wochenderausbildung.grafschaft-bentheim.de gebucht werden. Auf dieser Seite steht auch eine Broschüre zum Herunterladen bereit, in der sich die Unternehmen mit ihren Ausbildungsangeboten vorstellen.

Weitere Informationen erteilen Sonja Balder und Nicole Achteresch von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim unter Telefon 05921 962300 oder per E-Mail an deine-zukunft@grafschaft.de.