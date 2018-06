Empfehlung - WM-Aus: Public Viewing geht kleiner weiter

Nordhorn/Schüttorf/Uelsen Der erste Schock über das frühe WM-Aus für Deutschland ist inzwischen beinahe überwunden. Die Enttäuschung ist zwar immer noch groß, dennoch gehen jetzt die Veranstalter des Public Viewings in der Grafschaft Bentheim pragmatisch an die Sache: „Wir haben die Leinwand für den gesamten Zeitraum gemietet. Es wird jetzt nicht günstiger für uns, wenn wir sie abbauen. Deswegen zeigen wir die Wochenendspiele in einem kleineren Rahmen“, berichtet Daniel Hempen von der Agentur „Pentagon Conzerts“ über das Rudelgucken in Schüttorf. Auch das Open-Air-Kino wird weitergehen. Bereits am heutigen Sonnabend wird ab 19.30 Uhr der Film „Fack ju Göhte 3“ auf der Leinwand auf dem Schüttorfer Marktplatz gezeigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wm-aus-public-viewing-geht-kleiner-weiter-241318.html