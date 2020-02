Empfehlung - Wirtschaftsjunioren Noabers stellen neuen Vorstand vor

Bad Bentheim Die Wirtschaftsjunioren Noabers stellten Anfang Januar In der neuen Wirkungsstätte der Global Car Company in Bad Bentheim im Rahmen einer Galaveranstaltung ihren neuen Vorstand vor. Kreissprecher in diesem Jahr ist Patrick Geers, Sekretär wird Sophie Zapf, die Finanzen werden von Iwe Welker übernommen, Milou Vaartjes wird nach ihrer Kreissprechertätigkeit in 2019 als Past beratend zur Verfügung stehen und Sarah Gross koordiniert die Projekte für 2020. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wirtschaftsjunioren-noabers-stellen-neuen-vorstand-vor-342979.html