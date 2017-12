Empfehlung - Wirtschaft: Fachkräfte auch in der „zweiten Reihe“ werben

gn Nordhorn. In der Grafschaft Bentheim verschärft sich der Fachkräftemangel, viele Unternehmen können bereits jetzt Stellen nicht besetzen. Arbeitsmarkt-Experten raten den Betrieben daher, sich unbedingt auch Bewerber anzusehen, die auf den ersten Blick das gewünschte Anforderungsprofil nicht in allen Punkten erfüllen. Nur durch Förderung und Qualifizierung dieser Bewerber könne in der Grafschaft dem Fachkräftemangel begegnet werden. Dieses Fazit zogen zwei Fachleute, die für die Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim in der vergangenen Woche in einem Arbeitskreis Fördermöglichkeiten für betriebliche und berufliche Weiterbildung vorstellten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wirtschaft-fachkraefte-auch-in-der-zweiten-reihe-werben-218864.html