Bekannte Gesichter: Schon 2013 (unsere Aufnahme) traten einige der Direktkandidaten an, die sich auch am 15. Oktober um ein Landtagsmandat bewerben. Mit der neuen Plakatierung auf Stellwänden, an Bäumen und Straßenlampen in der Grafschaft wollen die Parteien unmittelbar nach der Bundestagswahl beginnen. Archivfoto: Jürgen Lüken