Empfehlung - Willkommen Klimawandel: Jahrhundertsommer macht nachdenklich

Nordhorn Wüstenhitze am Mittag über Nordhorn, eine tropische Nacht in Neuenhaus und ein Unwetter über Bad Bentheim: Während am Quendorfer See das Strand- und Badeleben tobt, verdunkeln zur selben Zeit zwölf Kilometer südwestlich schwarze Wolken die Burgstadt. Aus heiterem Himmel schüttet es wie aus Eimern, entwurzeln Sturmböen 50 Bäume und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. So schnell, wie der Spuk begann, so schnell ist er vorbei. Am nächsten Tag brennt auch hier die Sonne wieder gnadenlos vom Himmel, nimmt die Hitze Natur und Mensch in den Schwitzkasten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/willkommen-klimawandel-jahrhundertsommer-macht-nachdenklich-245225.html